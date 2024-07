Na Opčinah so prvi dobili pištole

Od 10. junija je deveterica lokalnih policistov, ki deluje znotraj četrtega mestnega policijskega okrožja, oborožena. Gre za ekipo lokalnih policistov, ki je zaposlena na openski postaji in je zadolžena za varnost v predmestju in na Krasu.

»Ekipa deluje na območju Bazovice, Padrič, Križa in Proseka, svoje področje nadzora pa širi tudi do Barkovelj, Grete, Škorklje in Kolonje,« je včeraj na openski Škavenci poudarila pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo. Na vprašanje, zakaj so se odločili, da bodo »kraški« redarji oboroženi kot prvi, je odbornica pojasnila, da je v zadnjih časih prišlo do več neprijetnih in tudi nevarnih dogodkov, tako da je bilo skorajda samoumevno. Naj spomnimo, da je bilo sprva načrtovano, da bodo lokalne policiste opremili le z električnimi paralizatorji, a so se na občini premislili, saj se je narava dela mestnih redarjev v zadnjih letih spremenila.

Vse pogosteje namreč tudi lokalna policija obravnava kriminalna dejanja, je spomnila odbornica. Nazadnje so lokalni policisti z openske postaje pod vodstvom tržaškega protimafijskega oddelka in mejne policije sodelovali pri operaciji Abisso, ki je na kolesarski stezi med Orlekom in Trebčami razkrinkala organizacijo, ki je vodila sumljive nezakonite prehode na Krasu, je dodal poveljnik lokalne policije Walter Milocchi. Postopek uvajanja pištol se je začel že leta 2022, do 31. decembra letos pa naj bi pištolo dobili vsi lokalni policisti.