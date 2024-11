Na Padričah rumena klop za Giulia Regenija

Zaposleni v znanstvenem parku Area na Padričah so se odločili zbrati denar za postavitev klopi v osrčje samega parka, posvečene spominu na Giulia Regenija, v Trstu rojenega univerzitetnega raziskovalca, ki je bil leta 2016 v Egiptu mučen in umorjen. Zaradi nesodelovanja egiptovskih oblasti je primer še vedno nerazčiščen, Regenijeva starša pa nadaljujeta svoj boj na sodišču.

Rumeno klop (to je barva upanja, pravice, solidarnosti ter kampanje za odkrivanje resnice v primeru Regeni) so danes odkrili med kratko in občuteno slovesnostjo, katere sta se udeležila tudi starša Paola Deffendi in Claudio Regeni. Generalna direktorica Aree Anna Sirica je ganjeno pohvalila zaposlene za lepo zamisel in izpostavila, da bo to kraj za razmišljanje o pomenu raziskovanja v svetu.

V imenu zaposlenih je Francesca Marchi dodala, da bo to simbol svobode raziskovanja. »Med vami bi se Giulio dobro počutil. On je hotel razumeti stvari in pomagati manj srečnim ljudem, saj je vedel, da je on srečen, ker je imel možnost se izobraziti in uživati pravice, kar drugod ni vedno mogoče,» je dejal oče Claudio. Regenijeva mama Paola pa je rumeno klop označila kot simbol upanja ter spomnila, da je treba talno spodbujati aktivni spomin, ker je to del boja za resnico.