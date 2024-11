Na Padričah vlomili v šest hiš

Včeraj so okrog 16.30, ob mraku, trije moški na Padričah vdrli v več hiš. Po informacijah občanov naj bi jih obiskali kar šest. »Oče in mama sta bila okrog 16. ure pri meni na kavi. V slabi uri, ko ju ni bilo doma, so trije vlomilci preskočili ograjo, stopili na hišni vrt, odvili žarnice na vrtnih svetilkah, razbili okno in se vtihotapili v hišo,« nam je zaupala domačinka Anna Adam. Iz hiše njenih staršev so odnesli denarnico, torbico in nekaj zlatnine. Med vlamljanjem so jih v objektiv ujele varnostne kamere: na posnetkih je videti tri moške, dva sta imela obraz prekrit s šalom, obraz tretjega pa je bil prepoznaven. Davi so domačini vlome prijavili policiji, ki preiskuje okoliščine dogajanja.