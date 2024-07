Na plaži pravljica o piratu

Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice vabi jutri ob 10.30 na drugo srečanje s Pravljico pod senčnikom. Na plaži sesljanskega Castelreggia bo tokrat otroke sprejela Valentina Pieri, profesorica podpornega pouka in glasbe. Tudi glasba in ples bosta namreč spremljali piratsko pripoved Tok, tok, pirat britanske avtorice Caryl Hart. Sledila bo krajša delavnice primerna za otroke od 3. leta starosti. Na kraju bo mogoča izposoja in vračilo gradiva med 9. in 12. uro.

Niz poletnih srečanj za najmlajše se je začel uspešno. Okrog trideset otrok je na sesljanski plaži prisluhnilo pravljici Mavrična ribica švicarskega avtorja Marcusa Pfisterja. Interpretirala jo je Ester Gomisel, profesorica slovenščine, pesnica in pevka, prva izmed pravljičnih gostij in gosta, ki bodo popestrili letošnjo izvedbo morskih pravljičnih uric za morske deklice, pogumne gusarje in grozeče morske pse starejše od treh let.

Niz se bo po jutrišnjem srečanju nadaljeval vsak petek do 2. avgusta. Na plažo s pravljico bodo otroke privabili še kamišibajka Katerina Ferletič, amaterska igralka Melita Malalan z Alenko Petaros in gledališki igralec Danijel Malalan.

Več informacij ponujajo na spletnem mestu knjižnice www.knjiznica.it, na telefonskih številkah 040 635629 ter 040 9896153 ali na elektronskem naslovu mladinskioddelek@knjiznica.it. V primeru slabega vremena pravljice odpadejo, kar bodo pravočasno objavili na družbenih omrežjih Oddelka za mlade bralce.