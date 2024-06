Na Repentabru začetek v znamenju fair playa

V torek zvečer se je na Repentabru odvijala umestitvena seja prenovljenega občinskega sveta, med katero so vsi prisotni izkazali konstruktivno in prijazno plat politike, kakršne nismo več vajeni.

Še pred sejo je opozicijski svetnik Maurizio Vidali vsem ženskam prinesel cvet. Županja Tanja Kosmina je zasedanje začela s pozdravom »novim obrazom in starim prijateljem«. Volitve so namreč prinesle marsikatero novost. Občino bo tudi v novem petletju vodila Tanja Kosmina, izvoljena s podporo Napredne liste. Ob njej bo »star podžupan«, kot ga je šaljivo imenovala poražena županska kandidatka opozicije Martina Skabar, Marjan Verša. Ostala dva odbornika pa bosta prvi in druga izvoljena na seznamu Napredne liste, Omar Marucelli in Vesna Guštin.

Večino zastopajo v občinskem svetu še nekdanja odbornica Melania Kalz, Urška Ravbar, Jan Skabar in Claudio Germani. Na nasprotnem bregu občinskega sveta sedijo trije predstavniki liste Skupaj za Repentabor. Poleg Martine Skabar sta bila izvoljena še Roberta Skabar in Maurizio Vidali, nekdanji predsednik tržaškega pokrajinskega sveta.

Programske smernice Tanje Kosmina predstavljajo nekakšno nesporno kontinuiteto s prejšnjim mandatom. Volivcem obljublja gojenje kulture miru in sožitja med skupnostmi, uravnovešen in trajnosten razvoj ter ohranjevanje dobrih življenjskih pogojev. Omenila je obnovo Fernetičev, kjer je družba Anas, ne pa občina, nosilec projekta, sodelovanje s sosednjimi občinami ter podporo mladim. Z Zgonikom bi rada poglobila sodelovanje, podjetje Kraški vodovod pa bi z drugimi deležniki okrepila in spremenila v univerzalno komunalno podjetje. Posebej je omenila tudi snovanje pravnih podlag za sodelovanje med Jusom Repen in občino. Sodelovanje je dobro, manjka pa pravni okvir, je dejala. Obljubila je tudi preureditev stare šole na Colu ter prenovo občinske ambulante v Bubničevem domu.

