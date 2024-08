Na supu doživela vročinski udar

Pripadniki tržaške obalne straže so včeraj dopoldne s patruljnim čolnom posredovali na morju pred Naravnim rezervatom Devinskih sten, kjer je mlado kopalko na supu obšla slabost. Drugi kopalci, ki so opazili, da je z njo nekaj hudo narobe, so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili na morju 1530. Operaterji so medtem v sesljanski portič poslali reševalce službe 118.

Mladenko, 22-letnico iz Trevisa, so pripadniki obalne straže ob pomoči drugih kopalcev kmalu izsledili in dosegli. Potegnili so jo na patruljni čoln in ji nudili najnujnejšo oskrbo ter jo prepeljali do pomola v Sesljanu, kjer jo je pričakalo zdravstveno osebje službe 118. Ugotovili so, da je po vsej verjetnosti doživela vročinski udar. Nudili so ji najnujnejšo medicinsko pomoč in jo prepeljali v bolnišnico.