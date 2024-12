Na Tržaškem prebrali 1152 knjig

Na seznamu knjig za letošnjo bralno akcijo Primorci beremo je bil tudi prvenec Barbare Cerar Pretežno jasno. Udeleženci akcije pa so v četrtek v prostorih Narodne in študijske knjižnice (NŠK) njegovo avtorico srečali tudi v živo. Tu je namreč potekal zaključni večer letošnje izdaje projekta Primorci beremo, gostja večera pa bila ravno igralka in pisateljica Brabara Cerar, s katero se je pogovarjala profesorica Neva Zaghet.

»Navadno sem v Trst prihajala kot igralka,« je dejala Barbara Cerar, ki je več let sodelovala s Slovenskim stalnim gledališčem. »Želja, da bi postala pisateljica se je pravzaprav v meni rodila preden bi postala igralka. Željo sem dolgo let zaprla v predal, potem pa je prišla na dan. Ko sem se lotila pisanja, sem prav zadihala. Šlo je iz enega poglavja v drugo in čisto zaljubila sem se v protagonistko in potem so nastali še drugi liki. To knjigo sem res pisala čisto intuitivno«, je avtorica pripovedovala o nastanku svojega prvenca.

K bralnemu projektu Primorsci beremo je na Tržaškem pristopilo 130 ljudi, od tega je 108 bralk in bralcev uspešno zaključilo akcijo, prebrali so namreč vsaj šest slovenskih knjig, je podatke orisal Alex Kama Devetak. Posebno priznanje in sicer knjižni dar so prejele najbolj zagrizene bralke Rosana Komar (22 knjig), Diana Bukavec (32 knjig), Kostanca Mikulus (34 knjig) in Barbara Boneta, ki je v okviru akcije prebrala rekordnih 52 knjig.