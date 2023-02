Na Tržaškem pustu slavili metulji z Valmaure

Trst se je včeraj popoldne obarval v pisane barve in odel v najrazličnejše ritme pihalnih godb, pa tudi zadnjih najbolj popularnih hitov. Po Kraškem in Miljskem pustu, ki sta na pustno soboto in nedeljo priklicala množico razigranih oboževalcev, je danes zaživel še 29. Tržaški pust. Mestne ulice med Trgom Oberdan in Velikim trgom so preplavile najbolj domiselne pustne šeme.

Z razliko od ostalih dveh povork z daljšim stažem za sabo, glavne besede nimajo vozovi, temveč skupine mestnih četrti. Vzdušje je bilo zelo občuteno, saj je leta 2020 pandemija zadnji trenutek spodnesla načrte in je Trst tri leta ostal brez sprevoda. Za zmago se je tokrat potegovalo šest različnih predelov. Predvidenih jih je bilo sicer sedem, Sv. Ivan pa se je zadnji trenutek odpovedal tekmovanju.

S konkurenco je s skupnimi 9167 točkami pometla pustna skupina Valmaura, ki je ustvarila lastno, s tržaško tradicijo obarvano različico furlanskega mesteca Bordano. Z raznobarvnimi metulji so med drugimi plesali črvi in drevesa ter z najbolj znanimi ljudskimi napevi spodbujali k uživanju vsakega trenutka življenja.

Krono so z glave odtegnili zadnjim zmagovalcem iz Rojana, ki so na Tržaškem pustu pred tem slavili kar štirikrat zapored. Nič jim niso pomagala niti rjoveča in ekscesna 20. leta, s prikazom katerih so pristali na drugem mestu (8819 točk). Pred pustnim razočaranjem so se plesalke predajale charlestonu, z njimi pa so korakali tudi nevarni in krvoločni gangsterji.

Na tretjo stopničko so se povzpeli pustarji in pustarke naveze Staro mesto - Sv. Just. (8455 točk).