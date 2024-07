Nadaljujejo s prenovo šol

Okoli 15 javnih vzgojno-izobraževalnih stavb, ki so bile v zadnjih mesecih deležne prenovitvenih del, bo z novim šolskim letom zasijalo v novi podobi. Na približno desetih projektih še delajo, v prihodnjih mesecih pa bodo začeli prenavljati še sedem javnih zgradb. Naložba v prenovo šolskih stavb znaša malo več kot 50 milijonov evrov, okoli 60 % denarja prihaja iz državne in deželne blagajne, preostali denar pa prispeva Občina Trst.

Potek prenove vzgojno-izobraževalnih poslopij sta včeraj na srečanju z novinarji predstavila odgovorna za javne gradnje v mestni vladi Elisa Lodi in odgovorni za šolstvo Maurizio De Blasio. Odbornica je uvodoma povedala, da Občina Trst na Tržaškem skrbi za približno 150 poslopij, ki so si različna tako po velikosti kot po starosti, pa tudi po obsegu del, ki jih je treba v stavbah izpeljati.

Osnovna šola Trubar v Bazovici je že nekaj časa deležna energetske prenove, v sklopu katere Občina Trst javne objekte opremlja s sodobno in okolju prijazno infrastrukturo, katere cilj je bolj učinkovita raba energije in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje. Naložba v to šolo je vredna 210 tisočakov, dela v notranjosti stavbe pa so trenutno ustavljena zaradi del na fasadi.

Skoraj nared je postavitev montažnih hišk v parku vile Haggiconsta v Drevoredu Romolo Gessi, kamor naj bi se preselili tudi malčki občinskih jasli Semidimela s slovenskim oddelkom in la Nuvola, ki domujejo v Ul.Veronese pri Sv. Jakobu. Prostori v tej stavbi so nujno potrebni temeljitih obnovitvenih del. Za postavitev montažnih hišk je občina namenila 800 tisočakov.