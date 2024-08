Najraje se potopi v branje

Nika Cocevari, dijakinja, ki je maturitetni izpit na humanistični smeri liceja Antona Martina Slomška zaključila z odliko, po opravljenem izpitu svoj prosti čas najraje posveča branju. »To je eden izmed mojih najljubših trenutkov; ko se lahko potopim v nov svet in v njem preživim nekaj ur,« je dejala odličnjakinja in dodala, da jo še posebej navdušujejo fantazijske pripovedi, romani in kriminalke. Zelo rada bere v angleščini, navdušujejo pa jo jeziki nasploh, zato bo svojo učno pot nadaljevala na fakulteti za tuje jezike in književnosti tržaške univerze.

»Zagotovo bom izbrala študij angleščine, morda tudi slovenščine,« nam je zaupala Nika Cocevari, doma iz Mačkolj. »Nato pa bi se usmerila v profesorski poklic na nižji srednji ali pa na višji srednji šoli, kjer bi najraje poučevala književnost in jezike,« je še povedala odličnjakinja.

