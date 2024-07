»Fundacija Narodni dom bo postala lastnica Narodnega doma pri Svetem Ivanu. Tako predvideva sprememba zakona 23/XIII, ki je nastala na predlog, ki sta ga deželna odbornika Pierpaolo Roberti in Sebastiano Callari podala deželnemu svetu Furlanije - Julijske krajine. Gre ha premik, ki sta ga dosledno podpirali tudi krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO).« Tako piše v sporočilu za medije, ki ga podpisujeta predsednika omenjenih organizacij Ksenija Dobrila in Walter Bandelj.

Predsednika spominjata, da je do uradnega predloga v to smer prišlo v sredo, 10. julija. Dokument predvideva brezplačen prenos lastništva na fundacijo, tako kot se je že zgodilo leta 2020 z Narodnim domom v Ulici Filzi.

Slovenski organizaciji, ki bosta domovali v stavbi, sta Narodna in študijska knjižnica in Slovenski raziskovalni inštitut, spominjata predsednika SKGZ in SSO. »Predhodno dogovarjanje med ustanovama in dosedanjim lastnikom nepremičnine, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, se je spotaknilo ob neznanki izrednega vzdrževanja, ki bi bilo v breme slovenskih ustanov,« še obnavljata zgodbo.

SKGZ in SSO izražata veliko zadovoljstvo nad predlogom. »Od deželnega sveta pa pričakujeta pozitiven razplet ob razpravi med njegovim zasedanjem,« sta še dodala Dobrila in Bandelj. Deželni svet bo rebalans deželnega proračuna, v sklop katerega sodi tudi omenjeni predlog, obravnaval prihodnji teden.