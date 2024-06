Nesebično darilo Trstu

Mecene smo v današnji skrajno individualistični družbi odpisali že pred več desetletji. Pa se tu pa tam še koga najde. V Trstu, na primer, kjer smo bili pred nekaj tedni priča neobičajnemu izrazu nesebične ljubezni do mesta in njegovih prebivalcev. Tržaška zakonca, Annamaria in Luciano Luciani sta odkupila zbirko 117 slik, zajeten korpus del slikarjev, zlasti Tržaških s konca 19. in začetka 20. stoletja, in jo podarila mestu. Njuno umetniško »darilo« bo v prihodnje na ogled v muzeju Revoltella.

Luciano Luciani in njegova žena Annamaria sta podjetnika. »Še pred tremi meseci se za tako pomemben korak ne bi odločila. Mož je prodal svojo tovarno formaldehida Alder, tako da sva si lahko zajeten nakup dovolila,« je priznala gospa Annamaria.

V nakup zbirke, ki je bila last zasebnega tržaškega zbiratelja, sta zakonca glede na ocene vložila med 400 in 500 tisoč evrov. Poklonila sta jo Občini Trst, ki je poskrbela, da bo našla nov dom v muzeju Revoltella. Tu bodo najprej priredili večjo razstavo z vsemi podarjenimi deli, nato pa najpomembnejšemu izboru slik iz donacije namenila stalen prostor v muzeju, je napovedal odbornik za kulturo Giorgio Rossi in namignil, da je najprej treba urediti vse potrebne dokumente.