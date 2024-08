Neversina - od vinograda do vasi

V kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini je še do nedelje na ogled razstava Nabrežina iz srednjega v novi vek, ki jo je ob prazniku sv. Roka uredil arheolog Ivan M. Hrovatin.

Podobno kot je pred leti storil za Opčine, ko je preučil zgodovino vasi in oblikovanja katastrske mape, se je tokrat posvetil Nabrežini. »S ciljem, da si ustvarim pregled obstoječe arhivske in arheološke dokumentacije za okolico Trsta, v prihodnosti pa še zamejstva in morda vse Primorske, saj tržaška škofija sega do Postojne, devinsko gospostvo pa do Vipave. Zdi se mi namreč, da se premalo preučuje zgodovino pred 1800, se pravi okvirno pred Kraško ohcetjo,« je za Primorski dnevnik povedal avtor.

Od januarja se je poglobil v zgodovino Nabrežine in med preverjanjem zelo obširne arhivske dokumentacije zasledil nekaj novega. Prvo omembo vasi (leta 1275) je staknil že Pavle Merkù, sam pa je izbrskal zapis s prvo omembo toponima Neversina, imena vinograda iz leta 1242, ki namiguje na ime vasi in so ga oddali v najem Jakobu iz Praprota, tako da se sem vključuje tudi prva omemba te vasi. »To je najstarejši dokument, ki je povezan z vasjo Nabrežina. Domnevno je to vinograd pri Brojenci,« je dejal.

Kdor bi rad nekoliko bolje spoznal to obdobje in poglobil opravljene raziskave, se lahko danes ali jutri odpravi v Nabrežino, kjer bo avtor Ivan M. Hrovatin obiskovalce pospremil na ogled razstave. Arheolog bo izpostavil nekaj tem o starejši zgodovini tega prostora in naših ljudi, ter odgovarjal na vprašanja zbranih. Vodeni ogled bo danes (v petek) potekal ob 20. uri v slovenskem jeziku, jutri (v soboto) pa bo ob 18. uri v italijanskem jeziku. Danes, jutri in v nedeljo pa si jo je mogoče ogledati med 17. in 20. uro (v nedeljo tudi med 10. in 12. uro).