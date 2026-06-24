Nevidni svet elektromagnetnih valov

Zakaj se mobilni signal včasih izgubi? Kako mikrovalovna pečica zadrži elektromagnetne valove v svoji notranjosti? In kako lahko letalo brez posledic preleti nevihto? Odgovore na ta vprašanja odslej ponuja novi interaktivni eksponat v Znanstvenem imaginariju v Starem pristanišču. Nov interaktivni razstavni eksponat je prispevalo mednarodno tehnološko podjetje Telit Cinterion.

Novost, ki je umeščena v prostore Skladišča 26, obiskovalcem na praktičen in razumljiv način približuje fizikalne principe brezžičnih komunikacij. S pomočjo interaktivnih vsebin lahko raziskujejo pojave, ki so sicer nevidni, a pomembno vplivajo na vsakdanje življenje.

Prvi del eksponata je namenjen antenam in širjenju radijskih signalov. Obiskovalci lahko v realnem času spremljajo, kako različne ovire - tudi človeško telo - vplivajo na kakovost in moč signala. Tako spoznajo, kako delujejo brezžične komunikacije in zakaj se kakovost povezave spreminja glede na okolje.

Drugi del prikazuje delovanje Faradayeve kletke, kovinske strukture, ki elektromagnetne valove delno ali v celoti blokira. S pomočjo radijskih oddajnikov in sprejemnikov lahko obiskovalci sami preverijo, kako se signali oslabijo ali povsem izginejo. Enak princip se uporablja v mikrovalovnih pečicah.