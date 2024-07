Noč razprodaj za vse okuse

Openski poletni večeri konzorcija Skupaj na Opčinah bodo danes stopili v živo. Med 16. in 20. uro bo na tramvajski postaji na ogled zgodovinski tramvaj. Ob 16. uri si bo mogoče s Fabio Mergianijem (Historica XX. secolo) ogledati openski bunker (jutri in v nedeljo tudi ob 10. in 13. uri); prijava na bunkerdiopicinats@gmail.com. Ob 18. uri bo voden ogled bunkerja Kleine Berlin (prijave na kleineberlin@cat.ts.it). V domu za starejše Antonella bo ob 17. uri župnik Franc Pohajač daroval mašo, kateri bo sledila družabnost.

Od 19. ure bodo openske ulice zaprte za promet. Zadonela bo glasba skupine Banda Berimbau, do 23. ure pa bo poskrbljeno za zabavo za otroke z napihljivimi igrali, animatorjem in poslikavami. Vse trgovine bodo odprte do 23. ure s posebnimi popusti.

Od 19.30 bo pred lokali donela glasba in točilo se bo poletne koktajle, na voljo pa bo tudi poseben okus sladoleda. Ob 21. uri bodo nastopile članice skupine AŠD Cheerdance Millenium, med 21. in 22. si bo mogoče ogledati razstavo nožev v dvorani ZKB (isitaknife1@gmail.com). Ob 22. uri bo na dvorišču avtošole zaživel projekt samoobrambnih veščin z nastopom slovenskega državnega prvaka Tomasa Gerzelija. Na Narodni ulici bodo na ogled starodobniki, velika šahovnica pa bo urejena med Bazoviško ulico in Dunajsko cesto.