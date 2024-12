Nočno reševanje pod Nabrežino

V noči na soboto so štirje tržaški gorski reševalci posredovali pri Nabrežini: okoli šest metrov pod razgledno točko Tiziana Weiss na kraškem robu je iz nepojasnjenih razlogov nezavestem obležal mladenič, rojen leta 2001. Reševalce je poklicala oseba, ki je opazila ponesrečenca. Okoli 2. ure so z gorskimi reševalci na kraj prihiteli tudi gasilci ter reševalci službe 118 z rešilcem in avtomobilom z zdravnikom. Priletel je tudi reševalni helikopter.

Reševalci so si morali najprej utreti pot do ponesrečenca, na kar so do mladeniča spustili vrv. Do njega so se nato spustili reševalci in zdravnik, ga stabilizirali, naložili na nosila ter ga na ramenih dvignili do ceste, kjer je čakalo reševalno vozilo službe 118, ki je 23-letnika odpeljalo na zdravljenje v bolnišnico.