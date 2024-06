Nocoj bodo zagoreli kresovi

Kresovi tradicionalno naznanjajo prihod poletja in res številna slovenska društva bodo nocoj poskrbela, da lahko ljudje preživijo večer ob prasketajočem ognju, marsikje tudi ob kulturnem programu. Spodnji seznam najbrž ni popoln, vsebuje pa nekaj predlogov, kako preživeti kresno noč.

SKD Lonjer Katinara vabi ob 20. uri v lonjersko telovadnico na predstavo Zakonske zdrahe (igra skupina Dobra volja), sledi kres. SKD Slavko Škamperle in ŠZ Bor bosta ob 20.30 na Stadionu 1. maja gostila Trio Tržaškega baročnega orkestra, ob 21.15 bo prižig kresa ob harmoniki Dušana Kovača. Na Opčinah na Pik’lcu bo od 20. ure kulturni večer ob kresu, ki ga prirejajo SKD Tabor, Sklad Mitja Čuk in Openski mladinski krožek, popestrila pa ga bosta zbora Tabor in Malič ter ansambel Nebojsega. Ob 21.30 bodo prižgali kres pri Procesiji v Križu ob glasbi skupine Fanti Fr’mnanti. Tradicionalna kresovanja bodo tudi v Šempolaju Pri kalu (ob 20.30, prireja SKD Vigred), »pr Kale« v Trebčah (ob 19.30, prireja Mladinski trebenski krožek, sodeluje godba Viktor Parma) in na Padričah (okrog 22. ure) na pobudo KD Slovan. SKD Lipa vabi ob 20.30 k bazovskemu kalu na razstavo venčkov in kres. SKD Prešeren pa prireja v Boljuncu na Jami ob 20. uri kulturni program, sledi prižig kresa.