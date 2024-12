Nov cestnoprometni zakonik se s poostritvami prilagaja časom

Tudi na Tržaškem stopa jutri v veljavo novi italijanski cestnoprometni zakonik, ki prinaša nekaj poostritev oziroma prilagoditev časom. Glavne točke reforme sta danes novinarjem predstavila tržaški kvestor Pietro Ostuni ter poveljnik prometne policije Gianluca Romiti. »Prihajajo pomembne novosti, ki jih je treba predstaviti,« je dejal Ostuni. Reforma pa naj bi se soočala z največjimi problemi, ki jih beležijo policisti po tržaških cestah.

Romiti je poudaril, da prinaša reforma cestnoprometnega zakonika kar nekaj novosti v več panogah, vsebuje pa tudi pooblastilo italijanski vladi, naj v prihodnjem letu zasnuje povsem nov zakonik. Nova pravila, je večkrat izpostavil, gre smatrati kot ukrepe proti »velikim tihim morilcem na italijanskih cestah«. Na Tržaškem povzroča največ nesreč nepazljivost - predvsem zaradi nepravilne rabe pametnih telefonov. Svoj delež nesreč prispevata tudi nespoštovanje varnostne razdalje in hitrostnih omejitev, nenazadnje pa so zase in druge udeležence v prometu nevarni tudi vinjeni vozniki. Priznal je sicer, da bodo nova pravila »v minimalni meri« dodatno bremenila delo policije. Namignil pa je tudi, da bodo v prihodnjih dneh »preverjali učinkovitost novih pravil«.

Najpomembnejše novosti zaobjemajo med drugim vožnjo v neprimernem psihofizičnem stanju ali pod vplivom alkohola.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.