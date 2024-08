»Novi stari odbornik« v Zgoniku

Strasti do politike in želje po delu za javno dobro se le stežka otresemo. Malokdo pa se je v zamejski stvarnosti tolikokrat vrnil v politiko kot Rado Milič.

Zgoniški občinski svet je pred nedavnim spremenil občinski statut in uvedel možnost četrtega odbornika, torej petega člana odbora, če štejemo tudi županjo Monico Hrovatin. Po tednu govoric so včeraj naposled predstavili novega starega odbornika, kot se je tudi sam šaljivo definiral, Rada Miliča. Od županje prevzema resorje kmetijstva, turizma in promocije občinskega območja, za katere je bil že pristojen od aprila 2023 do letošnjih volitev. Pred dobrim letom se je prvič vrnil v politiko, ko je vskočil na mesto Mirka Sardoča. Milič je bil v treh mandatih tudi zgoniški podžupan, najprej z Mirkom Sardočem v mandatih 1999-2004 in 2009-2014, potem pa še z Monico Hrovatin v njenem prvem mandatu, med letoma 2014 in 2019.

Županjino vabilo je sprejel za določen čas. V pogovoru z mediji je razložil, da je njegovo glavno poslanstvo dokončanje načetih projektov na kmetijskem in vinarskem področju.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.