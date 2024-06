Novo železniško povezavo bo gradilo podjetje Preve Costruzioni

Družba RFI je oddala javno naročilo za izvršni projekt in izvedbo del, da bi z železniško progo povezali železniško postajo pri Sv. Andreju in pristanišče. V ta namen bodo porušili enega od mostov in zgradili nov umeten predor, dolg približno 80 metrov. Ta bo enotiren, na njem pa bodo lahko prevažali katerokoli vrsto tovora.

Izvršni načrt in izvedbo del si je zagotovilo podjetje Preve costruzioni iz Cunea. Naložba naj bi znašala okrog sedem milijonov evrov, financirali pa naj bi jo v celoti iz Načrta za okrevanje in odpornost.