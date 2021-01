Ob izhodu iz šole pretepli trinajstletno dijakinjo

Pred tednom dni smo poročali o dveh mladostnikih, ki sta napadla »dedka redarja«. Slednji se je moral zaradi poškodb zateči v bolnišnico in celo prestati nujen kirurški poseg. Najstniško nasilje pa se, kot kaže, še ni poleglo. Tarča je bila tokrat 13-letna dijakinja, ki so jo tri vrstnice preteple ob izhodu iz šole Caprin na Rebri Zugnano ob podpori trinajstletnika in petnajstletnika, ki sta jih pri tem spodbujala.

Deklico je skupina privabila na osamljeni kraj, kjer so jo obkolili in jo pretepli s pestmi, klofutami in brco. Zaradi poškodb se je kasneje morala zateči v otroško bolnišnico Burlo Garofolo.

Dekličina mama je dogodek prijavila lokalnim policistom, ki so po pričevanju očividcev izsledili napadalce in jih prijavili sodstvu. Ugotovili so, da so bili trije izmed teh že vpleteni tudi v napad na »dedka redarja«.