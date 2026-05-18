Občani in podjetja lahko zaprosijo za spremembo namembnosti zemljišč

Občina Zgonik je od Dežele FJK prejela sredstva za uskladitev občinskega splošnega prostorskega načrta z določili deželnega krajinskega načrta s poudarkom na vsebinah namenjenih varovanju in vrednotenju krajine. Kot je občinski odbor pojasnil na zadnjem zasedanju občinskega sveta, lahko v tej začetni fazi občanke in občani ter podjetja, ki delujejo na občinskem ozemlju, zaprosijo za spremembo namembnosti svojih zemljišč. Na povezavi na spletno stran občine www.comune.sgonico.ts.it so na voljo navodila in obrazci za oddajo vloge, ki jih lahko vsakdo predloži do 20. junija. Občina jih bo s strokovnjakom pregledala in ocenila, upoštevala usmeritve prostorskega načrtovanja, določene v občinskem splošnem prostorskem načrtu, ter ključne cilje deželnega krajinskega načrta v skladu z načeli varstva in vrednotenja krajine.

»Občani in lastniki podjetij lahko sicer kadarkoli zaprosijo za zamenjavo namembnosti. Zdaj pa, ko občina posodablja svoj splošni načrt, je na delu strokovni sodelavec, ki bo lahko takoj preučil vsebine prošenj in preveril, ali so v skladu z veljavno zakonodajo,« je zaupala Janja Del Linz, v občinskem odboru pristojna za javne investicije, urbanizem in premoženje, »pri prilagajanju deželnemu načrtu bomo lahko na primer preverjali gozdne površine v neposredni bližini bivališč in jim po potrebi in na prošnjo občanov spremenili namembnost.« V pretres bo občina ponovno vzela zaprosila, ki so jih občani oddali pred leti in so še aktualna.

Vloge je treba oddati v vložišču občine osebno, po elektronski pošti na naslov protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it ali po certificirani elektronski pošti (PEC) na naslov comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it.