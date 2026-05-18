Na harmoniko je igral tri dni in pol

Slovenski harmonikar Robert Goter je na velenjski Visti neprekinjeno igral harmoniko okoli 83 ur, s čimer je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati je začel v sredo ob 9. uri, zaključil pa sinoči. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov je moral preseči dosedanjo mejo 80 ur, 53 minut in 28 sekund.

Velenjčan se je v boj za svetovni rekord podal drugič. Aprila lani je neprekinjeno igral 58 ur, 21 minut in 24 sekund, kar je pomenilo nov slovenski rekord, svetovnega dosežka pa ni presegel. Tokrat se je na podvig pripravljal približno pol leta, pri čemer je skušal upoštevati vse izkušnje iz prejšnjega poskusa.

Kot je povedal pred izzivom, je njegova strategija varčevanje z energijo in močmi. Poleg instrumenta, na katerega je igral lani, je imel letos tudi drugo nekoliko lažjo harmoniko, ki tehta pet kilogramov, kar je približno kilogram manj. Novost letošnjega poskusa je tudi poseben zvočni signal, kdaj se mora po premoru vrniti k igranju.

Goter je pred začetkom igranja povedal, da ima rad izzive in drugačne ideje. Spomnil je, da je ustvaril prvi računalniški program za učenje harmonike na svetu, kasneje pa še portal Svet harmonik. Prav želja po drugačnih projektih ga je lani pripeljala do odločitve, da ob 40-letnici igranja harmonike poskusi podreti rekord v neprekinjenem igranju.