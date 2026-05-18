Požar v stanovanju je terjal življenje

Zaradi požara v šestem nadstropju stanovanjskega bloka so morali gasilci evakuirati celoten objekt

Spletno uredništvo |
Trst |
18. maj 2026 | 9:04
    Gasilci na prizorišču tragedije( TEDESCHI/FOTODAMJ@N )
Davi je v tržaškem stanovanjskem bloku na vogalu med Drevoredom D'Annunzio in Senenim trgom prišlo do tragedije. V požaru v stanovanju v šestem nadstropju je umrla ena oseba, šlo naj bi za 75-letno žensko. Gasilci so morali evakuirati poslopje, saj se je dim nevarno širil. Kaže pa, da ni bilo hujših primerov zastrupitve, reševalci oskrbujejo sicer na licu mesta mnogo stanovalcev, nenazadnje zaradi njihove visoke povprečne starosti.

Zaradi obsežne akcije, pri kateri sodelujejo tudi policisti in lokalni policisti, je promet na območju Senenega trga nekoliko oviran, primer preiskujejo gasilci in policija.

