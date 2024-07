Občini bo moral povrniti stroške čiščenja ceste

Občina Trst je danes sporočila, da je tržaška lokalna policija izsledila povzročitelja daljšega madeža goriva na cestišču, ki je preteklega 2. julija povzročila začasno zaprtje predora pod Bombeljem in dve poškodbi. En kolesar in en voznik mopeda sta v ločenih nesrečah padla, ker sta se vozili zdrsnili na spolzki snovi.

Lokalni policisti, ki so prišli na kraje nesreč, so takoj ugotovili, da je bil madež zelo dolg, saj se je raztezal med Drevoredom D'Annunzio in Trgom Valmaura. Iz kasarne lokalne policije so takoj poklicali specializirano podjetje za odstranitev goriva, zaprtje ceste pa je trajalo skoraj dve uri. Vse to je povzročilo seveda nevšečnosti v prometu.Naposled se je izkazalo, da je bil povzročitelj madeža tovornjak, ki je prevažal slabo privezan rezervoar. Ta se je med vožnjo prekucnil in pustil za sabo madež.

S pomočjo varnostnih kamer je lokalna policija le našla povzročitelja dolgega madeža dizla. Zaradi povzročene nevarnosti in dejstva, da ni obvestil policije o nezgodi, so mu izdali globo. Občini Trst bo tudi moral povrniti stroške za čiščenje cestišča, ponesrečencema pa bo moral plačati odškodnino.