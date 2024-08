Obležal je v mlaki krvi

Včeraj okoli 20.30 je pri Svetem Jakobu ob stavbi nekdanje pralnice v mlaki krvi obležal 48-letni moški, italijanski državljan.

Do krvavega dogodka pri Svetem Jakobu je prišlo v Ulici San Giacomo in Monte, pri hišni številki 7. 48-letni državljan Italije je na tleh obležal v mlaki krvi, ki je pritekala iz globoke rane v mečih. Karabinjerji iz Istrske ulice, ki preiskujejo okoliščine dogodka, so skoparili z informacijami. Kot so povedali za Primorski dnevnik, ni izključeno, da bi 48-letnika zabodel neznanec. Obstaja pa tudi domneva, da naj bi se moški ranil sam, s steklom med vdiranjem v lokal. Njegovo kričanje in stokanje naj bi slišali mimoidoči, ki so ponesrečencu priskočili na pomoč in z obvezo poskusili zaustaviti krvavitev. Reševalci službe 118 so ga nato odpeljali v bolnišnico. Rana naj bi bila globoka, a ne smrtonosna, moški ni v življenjski nevarnosti. Na tleh pred vhodom v stanovanjski blok je bilo danes popoldne še videti madeže krvi in modro kirurško rokavico. Znakov vloma ali razbitih šip na okoliških stavbah ni bilo na spregled.

Po poročanju dnevnika Il Piccolo naj bi ponesrečenec trdil, da ga je obkrožila skupina moških, eden od teh pa ga je zabodel. Dnevnik celo piše o obračunavanju med gradbenimi delavci. Karabinjerji te informacije niso potrdili, povedali so le, da je imel moški pri sebi manjši odmerek droge.