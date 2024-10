Obljube o ohranjanju delovnih mest šle po vodi?

Samo pred nekaj dnevi je vodstvo tovarne Flex pri Žavljah, ki proizvaja elektronske sestavne dele za telefonsko opremo, sporočilo, da bo konec leta 2024 prekinilo pogodbo z družbo Nokia, ki velja za daleč najpomembnejšo stranko tržaške tovarne; pri tem so vseskozi zagotavljali, da bodo ohranili število zaposlenih v tržaškem obratu. Danes pa je kot strela z jasnega javnost presenetila novica o zmanjšanju števila zaposlenih v družbah, ki delajo znotraj tovarne.

Pogodba s podjetjem Work Service, ki je v tržaški tovarni pogodbeno zaposlovalo 14 delavcev, se je iztekla 30. septembra, trenutno pa podjetja ni nadomestilo nobeno drugo. Delavci, ki so bili v tovarni zadolženi za pakiranje, embaliranje in skladiščenje blaga, so od podjetja Work Service prejeli uradno odpoved oz. sporočilo o prekinitvi delovnega razmerja. Podjetje namreč, kot je potrdilo sindikatom, tem delavcem ne more več zagotoviti mesta znotraj svoje delovne sile.

Novico sta danes razširila sindikata Fiom in Filt Cgil, pravzaprav njuna tržaška vodje Marco Relli in Stefano Mauro. »Novica je žal potrdila naše skrbi glede ohranjanja delovne sile v podjetju Flex. Dosedanje možnosti diverzifikacije ponudbe za pridobitev novih strank nikakor ne zagotavljajo zaposlitve 200 trenutno zaposlenih neposrednih delavcev, hkrati pa grozijo tudi pogodbeno vezanim delavcem, ki so običajno več kot vsi ostali izpostavljeni tveganju,« sta poudarila.