Obnova katinarske bolnišnice se lahko nadaljuje

Obnovitvena dela na katinarski bolnišnici bodo spet stekla. Gradbeni stroji bodo predvidoma zabrneli septembra prihodnje leto, ambiciozen projekt pa bo do leta 2025 končala družba Rizzani de Eccher, ki je pred leti na javnem razpisu za izvajalca del zasedla drugo mesto. Nov izvajalec bo sicer projekt moral izpeljati pod istimi pogoji, kot so bili predvideni za družbo Clea, s katero je Zdravstveno podjetje AsuiTs maja letos nepričakovano prekinilo pogodbo.

S to novico so deželni predsednik Massimiliano Fedriga, pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi in izredni komisar zdravstvenega podjetja AsuiTs Antonio Poggiana včeraj uradno končali resno krizo v tržaškem zdravstvu, ki je nastala pred letom dni, ko je izvršni projekt zadruge Clea padel na izpitu neodvisnega nadzornega organa. Ta je namreč preverjal, v kolikšni meri so tehnične rešitve zmagovalnega projekta kompatibilne z razpisnimi pogoji.

Kako resno in dramatično je vse skupaj zgledalo še pred nekaj meseci, je ponazoril pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi, ki je zelo slikovito opisal, kako so tavali v brezizhodnem predoru. »Znašli smo se na tako kritični točki, da sem v določenem trenutku pomislil, da bomo morali začeti z ničle. To pomeni, da bi bil potreben nov javni razpis z novimi ponudniki. Novi razpis pa bi seveda vsaj za dve leti oddaljil dokončanje del na katinarski bolnišnici, ki že zdaj ne morejo biti končana v predvidenem roku – do leta 2023,« je povedal Riccardi.