Obrok »na zalogo« je mogoče darovati tudi v Trstu

V Neaplju je kar razširjena navada plačevanja tako imenovane kave na zalogo (it. caffè sospeso), pri čemer si pri pultu kakor običajno privoščimo kavo, še eno (lahko pa tudi dve ali več), pa plačamo vnaprej. Tako bo lahko v isti kavarni neznanec, ki si morda kave ne more privoščiti, popil toplo pijačo. »Od tu izhaja naš projekt Obrok na zalogo, s katerim želimo pomagati osebam in družinam v stiski,« je dejal predsednik tržaškega Rotary Club Alessandro Zanmarchi na predstavitvi solidarnostne akcije, h kateri je odslej možno pristopiti tudi v Trstu in ki jo prireja Rotary Club v sodelovanju s škofijsko Karitas.

Predstavitev je potekala danes v tržaški kavarni Caffè degli Specchi, kjer so že na voljo kuponi v vrednosti dveh oziroma petih evrov za donacijo. V kavarni na Velikem trgu sta akcijo predstavila še tržaški škof Enrico Trevisi in predstavnica škofijske Karitas Vera Pellegrino. Za priložnost se je iz Cremone v Trst pripeljal tudi predsednik kluba Rotary iz Cremone.

Kako donirati obrok

Kupone za darovanje dveh ali pa petih evrov ponujajo v kavarnah, trgovinah in restavracijah, ki sodelujejo pri solidarnostni akciji. Doslej se je prijavilo deset obratov. Med temi sta poleg že omenjene kavarne na Velikem trgu tudi Antico Ristorante Tommaseo in slaščičarna La Bomboniera. Na spletni strani www.pastosospesotrieste.it bo od danes seznam z lokali, ki ponujajo kupone. Denar bodo nakazali neposredno na škofijsko Karitas, na spletnem mestu bodo redno objavljali tudi število donacij, s pomočjo katerih bodo pri Karitas ponujali hrano v solidarnostni trgovini in v menzi ter jo dostavljali na dom ranljivejšim osebam.