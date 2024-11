Odbilo jo je deset metrov stran

V Miramarskem drevoredu je prišlo danes okoli 14. ure do hude prometne nesreče. 77-letna peška je v bližini križišča s cesto, ki vodi do Miramarskega parka, prečkala cesto, pri čemer jo je zbil avtomobil, za volanom katerega je bila starejša voznica. Ženska je udarila ob havbo in vetrobransko steklo, na kar jo je vrglo približno deset metrov stran. Ob padcu na asfalt je 77-letnica z glavo močno udarila v tla. Na kraj je prihitel rešilec,ki je hudo poškodovano peško prepeljal v katinarsko bolnišnico. Tam so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so posredovali tudi lokalni policisti.