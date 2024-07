Odkrili sedem delavcev na črno

Finančna policija je v sodelovanju s službo za varnost pri delu zdravstvenega podjetja Asugi izvedla več kontrol v boju proti utajam davkov in prispevkov ter kontrolirala varnost pri delu. Pri tem so odkrili sedem ljudi, ki so bili zaposleni na črno, šest jih je bilo raznašalcev hrane, eden pa pomočnik v kuhinji.

Inšpektorji so zato izdali globe v skupni višini okrog 65.000 evrov, ki bi jih lahko znižali v primeru ureditve statusa delavcev. Ugotovili so tudi, da so tiste, ki so delali na črno, plačevali z gotovino, kar je ravno tako nezakonito. V zvezi s predpisi o preventivi za zaščito zdravja in varnosti na delovnem mestu so ugotovili dodatne nepravilnosti, zaradi katerih so bili izdani posebni predpisi za odpravo ugotovljenih primerov tveganja.