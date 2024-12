Odprli novo brezplačno parkirišče

Danes (ponedeljek, 16. decembra) so na ploščadi med tržaškima trgoma Libertà in Santos odprli novo začasno parkirišče, s katerim namerava stanovska organizacija trgovcev Confcommercio ublažiti tržaško parkirno stisko. Do 31. januarja - koncesijo lahko Občina Trst in Confcommercio podaljšata za dodaten mesec dni - bo torej na voljo 80 parkirnih mest. Ta so brezplačna in dostopna med 7. in 20. uro vsak dan.

Confcommercio je na svoje stroške poskrbel za osnovno infrastrukturo na ploščadi, kjer je nekoč stala dvorana Tripcovich. Voznikom bodo pri parkiranju pomagali varnostniki, na strani vhoda v Staro pristanišče pa so izgradili cementne rampe, ki omogočajo varen dostop.