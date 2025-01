Odvzeli sedem vozniških dovoljenj in izrekli 60 kazenskih točk

V noči na nedeljo so tržaški policisti in lokalni policisti pod vodstvom tržaške kvesture izvajali poostren nadzor prometa v boju proti vožnji pod vplivom alkohola in mamil.

Blokadne točke so postavili na prometnicah, ki peljejo do avtocestnega priključka oz. na hitro cesto, sodelovale pa so tri patrulje policistov ter po ena patrulja lokalne policije in kvesture. Skupno so opravili 212 alkotestov. Ugotovili so šest prekrškov. Trem voznikom je alkotest pokazal prekomerne vrednosti od 0,51 do 0,8 gramov alkohola v litru krvi, dvema voznikoma od 0,81 do 1,5 grama in enemu vozniku več kot 1,5 grama alkohola v litru krvi. Vsem šestim so odvzeli vozniško dovoljenje, izrekli so tudi 60 kazenskih točk. Za en avtomobil so odredili prepoved vožnje.