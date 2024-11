Openski sejem z bogatim programom

Tudi letos bo predbožični čas na Opčinah obogatil Miklavžev sejem, ki bo od sobote, 30. novembra, do ponedeljka, 2. decembra, potekal v Prosvetnem domu. Ta priljubljeni dogodek organizirajo vaščanke, članica krožka Z nitko v roki Slovenskega kulturnega društva Tabor.

Na sejmu bodo predstavljeni domiselni in unikatni izdelki, ki so odlični za praznične obdaritve. Knjižničarke knjižnice Pinko Tomažič in tovariši pa bodo razstavile knjige.

Poleg bogate ponudbe na stojnicah sejem prinaša v dar obiskovalcem pester kulturni program. V soboto bo sejem deloval od 9.30 do 12.30 in od 16. do 19. ure, ob 10. uri bo na vrsti krožek božičnih škratov: otroška delavnica pod vodstvom Francesce Vremec. Ob 17. uri bo čas za nastop učenk Glasbene matice iz razreda modernega petja pod mentorstvom prof. Martine Feri. V nedeljo (9.30-12.30) bo ob 10.30 nastopila glasbena skupina Kraški fenomeni SKD Vigred, mentor Aljoša Saksida.

Sejem se bo zaključil v ponedeljek (od 9. ure do 12.30 in od 16. do 19. ure). Ob 9. uri se bo predstavila glasbena skupina Nižje srednje šole Srečka Kosovela, ob 16.30 bo še pravljica Nekega zimskega dne z Melito in Alenko.

Ne zamudite priložnosti, da začutite praznični utrip, podprete lokalne ustvarjalce in uživate v zanimivih dogodkih za vse starosti, pozivajo organizatorji.