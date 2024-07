Opozicija verjame v pozitiven razplet v zvezi z jaslimi v Rojanu

Opozicija v tržaškem občinskem svetu je s potekom zadnje seje občinskega sveta, na kateri so po petnajstih urah debate preložili sklep o predaji upravljanja novih rojanskih občinskih jasli v zasebne roke, nadvse zadovoljna. Z obstrukcijo so nekako vsilili preložitev in javnost opozorili na po njihovem mnenju nesprejemljiv korak, ki ga želi občina storiti v smeri privatizacije javne storitve.

V Rojanu že stoji poslopje, kjer bodo delovale otroške jasli s 66 mesti. Občina želi upravljanje v celoti predati zasebnemu podjetju in zagotoviti družinam 33 od 66 mest s konvencijo. Opozicija in sindikati pa so mnenja, da bi morala struktura biti v celoti v rokah občine, tako kot druge občinske jasli, ki delujejo na Tržaškem. »Prepričani smo v pozitiven razplet zadeve,« je včeraj na srečanju z novinarji na velikem trgu dejal Giovanni Barbo, vodja svetniške skupine Demokratske stranke v občinskem svetu, »in s tem ustvarili pomemben precendens.« Koalicija, je dodal, je razdrobljena, čeprav se je v podporo javnega upravljanja oglasila smo Angela Bradni (Naprej, Italija), nekdanja odbornica za šolstvo, in željo po privatizaciji označila kot prvi korak proti uničenju stoletnega občinskega vzgojnega sistema.

Opozicija nikakor ne sprejema, da se novo stavbo, ki jo je občina komaj dogradila in uredila v sodobno vzgojno središče za najmanjše, preda v celoti zasebnemu podjetju. Sama ima namreč odličen vzgojni sistem in na seznamu vzgojiteljev in osebja, ki je potrebno za upravljanje jasli, je trinajst ljudi na čakanju. »Koncesija ne predvideva nadzora nad storitvijo,« je opozorila Alessandra Richetti, vodja svetniške skupine Gibanja 5 zvezd, »kako je to mogoče, saj občina nadzira tudi svojo ponudbo? Na seznamu, ki ga občina sestavi po januarskih vpisih, ostaja več kot 500 otrok brez mesta v občinskih jaslih. Zakaj ne zagotovijo družinam vseh 66 mest? Občina ne namerava zaščititi ne družin, ne delavcev, ki bodo v primeru predaje prostora v zasebne roke imeli slabe delovne razmere s pogodbami za t.i. osnovne storitve in plačo, ki jih ne povzdigne nad pragom revščine.«