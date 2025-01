Osrednja slovesnost bo v Rižarni ob 11. uri

Na dan, ko so sovjetski vojaki vstopili v največje in danes najbolj poznano nacistično taborišče Auschwitz - Birkenau, se bodo holokavsta spomnili tudi v Trstu. Jutri bodo na sporedu res številni dogodki, osrednja spominska svečanost pa bo ob 11. uri na dvorišču Rižarne. Udeležile se je bodo najvišje krajevne politične in verske oblasti.

Dostop na dvorišče Rižarne bo možen od 10.30 dalje. Zaradi varnostnih omejitev bo prostora za največ 2200 ljudi, od teh je 400 mest rezerviranih za institucionalne goste in nastopajoče, število prostih mest bo vidno na ekranu ob vhodu. Občina Trst opozarja, da na proslavo ni dovoljeno nositi dežnikov, steklenic in tudi zastav ne (razen praporov sodelujočih organizacij).

Na dvorišče Rižarne pa bodo v večernih urah stopili tudi udeleženci baklade za spomin, mir in sožitje, ki jo prireja Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Krenila bo ob 17.15 izpred stadiona Grezar.

Dan se bo sicer začel s tihim pohodom izpred koronejskega zapora (zbirališče ob 9. uri), od koder so v nacistična taborišča odpeljali na stotine Italijanov, Slovencev in Hrvatov. Proti Poljski in Nemčiji so krenili s tovornimi vlaki, zato se bo jutrišnja pot sklenila na glavni železniški postaji; pohod prireja združenje bivših deportirancev Aned. Občina Trst bo tu ob 10. uri položila venec k plošči ob stranskem vhodu v spomin na konvoje, ki so od septembra 1943 do februarja 1945 prevažali ljudi, deportirane zaradi rasnega in političnega diskriminiranja in da bi jih gospodarsko izkoriščali.

Tlakovci in drugi dogodki

Nove tlakovce spomina v spomin na krajevne deportirance bodo jutri postavili v Križu, in sicer pred osnovno šolo in domom Alberta Sirka, kjer bo tudi krajša prireditev. Zbirališče bo ob 11. uri pred osnovno šolo.

Pri katinarskem župnišču, kjer stoji tlakovec v spomin na Darinko Piščanc, bo jutri ob 12. uri na pobudo Prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda počastitev spomina na žrtev nacifašizma.

V gledališču Miela bo jutri popoldne zanimiv posvet Sobivati z Auschwitzem. Pričel se bo ob 16. uri, med raznimi gosti (več o tem v včerajšnji izdaji dnevnika) bo tudi bivša deportiranka, pisateljica Edit Bruck. V judovskem muzeju Wagner (Ul. del Monte 7) bodo ob 17.30 predvajali video intervju, ki so ga z bivšima deportirankama, sestrama Andro in Tati Bucci, posneli dijaki tržaškega liceja Petrarca.V gledališkem muzeju Schmidl v Palači Gopčević pa bo ob 17.30 dogodek Glasba in šoa, ki ga bosta sooblikovala zgodovinar Alessandro Carrieri in glasbenik Davide Casali.