Otroci odkrivajo ljudstva sveta

V Ljudskem domu v Trebčah je ves mesec razposajeno in veselo. Tam namreč že tretje leto zapored poteka PolETNO središče, ki ga za vrtčevske in osnovnošolske otroke organizira domače društvo SKD Primorec. Kot že v prvih dveh izdajah poletnega centra, imajo tudi letos otroci tematske delavnice, pri katerih tokrat vsak teden odkrivajo različna ljudstva sveta.

V tem tednu, ko smo jih obiskali, so se poglabljali v starodavna ameriška ljudstva. »Zdaj se bomo odpravili na sprehod, na katerem bomo pobirali paličice. Te bomo pobarvali, naslednji dan pa bomo iz njih izdelali lovilce sanj,« je pojasnila vzgojiteljica Nina Cej. V torek so iz upogljive žice in barvastih vrvic izdelovali okrasek z začetnico imena.

Nasploh so jutra namenjena predvsem delavnicam in ročnim delom. Popoldanske ure pa so rezervirane za igre, bazen in kolesarske izlete. »Vsak četrtek peljemo šolarje po kolesarski stezi, kjer zelo uživajo,« je dejala vzgojiteljica. Na dvorišču je tako parkiranih več koles, s katerimi se otroci zabavajo tudi v drugih dneh, saj si tam organizirajo poligon.

