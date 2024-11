Otrokom ponudili slovenski zajtrk

»Danes vam bomo predstavili nekaj zelo zelo dobrega, slovenski zajtrk.« S temi besedami je včeraj dopoldne generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc učencem zgoniške osnovne šole Lojze Kokoravec Gorazd-1. maj 1945 predstavil vsakoletni projekt tradicionalnega slovenskega zajtrka na šoli. Tega prireja generalni konzulat vsako leto na drugi šoli, v sodelovanju z Večstopenjsko šolo v Nabrežini so ga letos ponesli v Zgonik. Za dobro sodelovanje so se zato večkrat zahvalili ravnatelju večstopenjske šole Primožu Straniju.

Šuc je po uvodnem pozdravu županje Monice Hrovatin učencem vseh razredov razložil, da gre za »zelo lepo pobudo, ki jo imamo v Sloveniji«. S tradicionalnim slovenskim zajtrkom hočejo utrditi in predstaviti slovensko dediščino, obenem izpostavljajo tudi pomen lokalne proizvodnje hrane, »da se ne uvaža vsega iz Afrike in Azije«. »Tale košček Slovenije pa smo hoteli pripeljati tudi v zamejstvo,« je razložil pozorni in lačni publiki.

Franc Fabec, predsednik Kmečke zveze, je malčkom predstavil dobre pogoje za kmetijstvo, ki jih imamo na Krasu. Poudaril je, da zaradi teritorialnih razmer ni možna proizvodnja velikih količin kmetijskih proizvodov, kar pa je pridelkov, so zelo kakovostni. »Danes imamo priložnost, da okusimo hrano, ki ni le dobra, je kvalitetna,«je razložil Fabec. Vsi ti proizvodi pa so dejansko sosedovi, saj je Kras majhen, kmetije pa nimajo industrijskih razsežnosti. Pristavil je, da lahko mnogo hrane na Krasu pridelamo sami. Otrokom je položil na srce, naj, če le možno, izberemo domači sir, domače meso in domače sadje, raje kot uvožene proizvode. »Živimo v lepem kraju, kjer lahko uživamo v domači hrani,«je še dejal. »Na Krasu je krasno.«