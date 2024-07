Padla je v Jami pri Briščikih

77-letno žensko iz Vicenze je danes v zgodnjem popoldnevu v Jami pri Briščikih obšla slabost, pri tem je tudi padla. Gorski reševalci, ki so takoj posegli na kraju nesreče, poročajo, da je za slabost verjetno kriv temperaturni šok med površjem in jamo. Gospa je tudi padla med povratkom na površje, ki je seveda napornejši od spusta.

Gorski reševalci, gasilci in reševalci službe "118" so ji priskočili na pomoč in jo ponesli na površje. Med reševanjem je bila spet pri zavesti, iz previdnosti so jo vseeno popeljali v katinarsko bolnišnico za preglede.