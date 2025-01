Padriški bar je upravljala 23 let

Dolgoletna upraviteljica Bara Guštin na Padričah Bojana Cotič je na zadnjo decembrsko nedeljo še zadnjič servirala kavo, prodala zadnje časopise in zaračunala zadnje osminke. Padričarji in Gropajci ter prebivalci okoliških vasi pa so še zadnjič nazdravili Bojani, ki je padriški bar upravljala celih 23 let, od leta 2002, »ko je v Italiji evro zamenjal liro,« kot se je spominjala Cotič. Kot zanimivost naj dodamo, da je isti dan, prav tako v nedeljo, 29. decembra, zaprl vrata kriške prodajalne jestvin Bojanin brat Miloš.

Padričarji upajo, da bo v kratkem času prevzel Bar Guštin nekdo drug, saj gospodarsko poslopje »pr’ Bunfčevih«, kot domačini pravijo hiši na križišču za Gropado, ni le navaden bar s prodajalno časopisov. To je neke vrste družbeni (in družabni) prostor, kjer so se vaščani zbirali ob številnih priložnostih. V baru so se na primer tudi sestajali člani KD Slovan, Lune puhne, Gaje ter drugih vaških organizacij.

Bojana Cotič je bila obenem pomemben vir novic za Primorski dnevnik in je, ko se je kaj zgodilo na vzhodnem Krasu, nemudoma poklicala novinarja ali uredništvo. Včasih je bila tudi sama »novica«, saj so v padriški bar nekajkrat vlomili tatovi.