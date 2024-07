Pester program v Rebulovem letu

V letošnjem letu je Slovenska prosveta ob stoletnici rojstva Alojza Rebule dala pobudo za vrsto prireditev v spomin na tega velikega pisatelja in misleca. Osrednji dogodek bo proslava s pomenljivim naslovom Enkrat še videl bi rad dim nad Itako rodno, ki bo potekala v pisateljevi rojstni vasi Šempolaj v nedeljo, 21. julija, ob 19.30.

Spominski večer, ki bo s skupino otrok (Kian Rebula, Adam Chtoui, Anja Velikonja, Paolo in Carlo Stanovich) sledil metaforičnemu odvijanju in prepletanju antične Ariadnine niti, se bo začel pred šempolajsko cerkvijo s pozdravi organizatorjev in devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca ter s pevskim pozdravom združenega zbora Fantje izpod Grmade in vokalne skupine Vihar pod vodstvom Bogdana Kralja. Sledila bo maša zadušnica, ki jo bo daroval goriški nadškof Carlo Roberto Maria Radaelli.

Po maši se bodo udeleženci zbrali pred Rebulovo domačijo: na šempolajski hišni številki 15 bo slavnostno odkritje spominske plošče. Osrednji kulturni del se bo nato odvijal pred šempolajsko osnovno šolo, do katere bodo udeleženci prišli po simbolični ustvarjalni in umetniški poti Alojza Rebule. Slavnostni govornik bo nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Kulturni program bodo oblikovali literarni ustvarjalci Majda Artač, Marij Čuk, Dušan Jelinčič, Miran Košuta, Miroslav Košuta, Vilma Purič in Tatjana Rojc, pa violinist Črtomir Šiškovič in harfistka Simona Mallozzi, glasbena skupina Violoncelli itineranti z Andrejko Možina, člana Radijskega odra Marinka Počkaj in Andrej Pisani ob drugih zvočnih zapisih te igralske skupine. Večer se bo ob slovenskih ljudskih pesmih združenega zbora nadaljeval na dvorišču šempolajske Štalce.

Scenograf proslave je Andrej Pisani, vodja tehnične skupine Samuel Simonovič, avtorja video zapisov in montaže sta Samuel Simonovič in Alex Purič. Zamisel za proslavo in režijo podpisuje Maja Lapornik. Proslavo prireja Slovenska prosveta ob podpori in sodelovanju Sveta slovenskih organizacij ter v sodelovanju s kulturnim društvom Vigred, častna pokrovitelja sta Občina Devin - Nabrežina ter Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu.