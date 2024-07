Petelin obsojen na 23 let zapora

Adriano Petelin, šestdesetletnik doma iz Devina, je bil danes popoldne na Okrožnem sodišču v Kopru obsojen zaradi umora Darja Grmeka, do katerega je prišlo 1. aprila leta 2022. Sodni senat, ki so ga sestavljali predsednik Matevž Gros, prisednica Meri Mikac in trije porotniki, mu je prisodil 23 let zaporne kazni, potem ko je tožilka Katjuša Poropat Lakošeljac v torek zanj predlagala celo trideset let zapora, njegova zagovornica, odvetnica Monika Mavsar, pa je v današnjem sklepnem govoru predlagala njegovo oprostitev. Po vsej verjetnosti se bo obsojeni pritožil.

Grmeka je morilec tistega dne približno 25-krat zabodel z nožem in vrtnimi škarjami, nato pa ga poskusil zažgati skupaj z dokazi, vendar se je požar sam pogasil. Na nožu, vžigalniku in kopalniškem oknu so forenziki in kriminalisti našli Petelinov DNK, njegovega telefona pa tisti dan približno poldrugo uro ni zaznala nobena bazna postaja.

"Verjamem, da ga boste oprostili. Ker obstaja dvom, da dejanja ni storil," je odvetnica Mavsar zjutraj nagovorila sodni senat. Opisala je vse okoliščine ter poudarila, da Petelinova prisotnost tistega dne v Kobjeglavi ni dokazana, medtem ko so najmanj tri druge osebe, ki so pričale na procesu, Grmeka tisti dan iskale, dve sta po lastnih besedah celo vstopili v hišo, videli truplo in odšli, ne da bi obvestili policijo. Izpodbijala je trditve tožilke in raznih prič, da naj bi Petelin pred tem grozil Grmeku, saj iz sporočil naj bi izhajalo, da je imel bil slednji, ki je drogo prvemu (tako kot mnogim drugim odjemalcem) prodajal, dominantno pozicijo. Odv. Mavsar pa je med drugim še opozorila, da Petelinova partnerka in njena hči trdita, da je on pozno popoldne in zgodaj popoldne bil doma pri njih v Devinu, medtem ko tožilka trdi, da se je med 12.14 in 13.40 z meje pri Šempolaju pripeljal v Kobjeglavo, izvedel umor, zažgal truplo, se vrnil v Devin, se preoblekel, spral s sebe kri, uničil dokaze in odšel k partnerki ter se ob 14.50 mirno odzval na obisk lokalnih policistov, ki sta poizvedovala o njegovem parkiranem avtomobilu, iz katerega je teklo olje. Vse skupaj ni verodostojno in časa za vse to ni bilo dovolj, je oporekala zagovornica ter sodni senat obenem opomnila, da tako izpeljan uboj – med drugim brez uporabe rokavic in brez odstranitve noža s kraja zločina – vsekakor ni bil vnaprej načrtovan.