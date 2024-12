Petnajst let združene v Mednarodnem domu žensk

Pisal se je 11. december 2009, ko je v Ulici Pisoni, nedaleč od nakupovalnega središča Il Giulia v Trstu svoja vrata odprl Mednarodni dom žensk. Takrat je več ženskih združenj dobilo skupni prostor, v katerem se je kmalu za tem razvila pestra dejavnost. Med drugim prirejajo tečaje italijanskega jezika za tuje državljanke, projekte, ki ženskam olajšajo dostop do dela in kulturne dogodke. Obenem spodbujajo razvijanje medkulturnih odnosov in solidarnost ter prirejajo srečanja na temo ženskosti, razne kreativne delavnice in še veliko drugega.

Ob pomembni obletnici prirejajo jutri v prostorih doma praznik in predstavitev dejavnosti, ki jih ponujajo. Med 10. in 18. uro se bo zvrstilo več dogodkov. Ob 10. uri bodo na primer predstavile tečaje italijanščine, ob 12. uri dejavnosti proti nasilju nad ženskami. Ob 16. uri bo opravljeno delo predstavil Odbor za družinske posvetovalnice. Ob 18. uri bo razglasitev zma govalk in zmagovalcev literarnega natečaja Elca Ruzzier.