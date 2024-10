Pisali so o poti domov

Tema letošnjega, že 11. natečaja za nagrado Albina Bubniča, ki jo razpisuje Kulturno društvo Bubnič – Magajna v sodelovanju s Primorskim dnevnikom in Odsekom za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici, je bila nalašč odprta in široka. Očitno pa je bila tudi zanimiva, saj so organizatorji natečaja prejeli kar 20 prispevkov. Po pregledu besedil je bila komisija zelo zadovoljna, saj so se njeni člani strinjali, da je bil cilj razpisa, to je spodbujanje pisanja med mladimi, dosežen.

Albin Bubnič, legendarni novinar Primorskega dnevnika, bi bil z izdelki zelo zadovoljen, je na petkovem nagrajevanju natečaja dejal Sandor Tence, ki je v imenu društva KD Bubnič – Magajna javno razglasil letošnje zmagovalce. Pred tem pa se je spomnil na nepozabnega Bubniča, »pravega novinarja, ki je imel polne žepe lističev z zapiski«. Pokojni novinar Primorskega dnevnika je namreč rad poslušal ljudi in si sproti zapisoval njihove življenjske zgodbe in prigode. Podobno je počel tudi Mario Magajna, še ena legenda in steber povojne reportažne fotografije na Tržaškem. »Ni bilo dogodka brez Maria,« je poudaril Tence in napovedal še nagrajevanje prispevkov s prvega natečaja Fototeka.it, ki je namenjen odkrivanju in spoznavanju Magajnove fotografske dediščine.

Na natečaju Albina Bubniča so lahko sodelovali tako posamezniki kot skupine osnovnih ter srednjih šol prve in druge stopnje v Italiji. V treh starostnih kategorijah sta bili razpisani po dve knjižni nagradi, in sicer v obliki bona v višini 350 oziroma 200 evrov, ki jih bodo nagrajenci lahko koristili v Tržaškem knjižnem središču.

Prvo nagrado v kategoriji osnovnih šol so prejeli učenke in učenci COŠ L. Kokoravca Gorazda - 1. maj 1945 iz Zgonika, ki so po mnenju komisije zadeli bistvo naslova natečaja. Pripravili so namreč sklop različnih zgodb o tem, kaj se najmlajšim dogaja na poti domov, a tudi na izletih s starši, nonoti in prijatelji, pisne izdelke pa so opremili z risbami. Za prisluženo nagrado so se zahvalili učiteljici Kristini Kovačič, ki jih je spodbudila k ustvarjanju.

V kategoriji srednjih šol prve stopnje je prvo nagrado prejela Veronica De Crignis, drugo pa Alice Schiulaz. Prva je spisala odkritosrčno pripoved, v kateri je pot domov z babico ob močni burji postala prava pustolovščina, druga pa je v pripoved vključila tako hudomušno dogodivščino o očetu in stricu kot spomin na babico, ki je doživela taborišče v Ravensbrücku.

Tudi v kategoriji srednjih šol druge stopnje sta slavili dve mladi avtorici. Martina Cavotta je v svojo pripoved vključila pot iz koncentracijskega taborišča Dachau, spomin na sorodnike in zavezniško bolnišnico. Drugouvrščena Karin Leone pa se je poglobila v začetek otroštva in minevanje življenja.

V okviru natečaja Fototeka.it, s katerim si pri NŠKprizadevajo promovirati bogat spletni arhiv fotografij Maria Magajne, je bil nagrajen Martin Poljsak, ki je za rdečo nit izbora črno-belih posnetkov izbral stare poklice. Fotografije si lahko ogledate na 23. strani jutrišnjega (nedeljskega) dnevnika, nagrajeni pisni prispevki pa bodo objavljeni v Primorskem dnevniku v naslednjih tednih.