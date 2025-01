Po devetih mesecih je Muhammad prvič objel hčer Mayo (VIDEO)

Na letališču v Ronkah so dopoldne tekle solze. Po devetih mesecih se je zopet združila družina iz Gaze, ki je v Trstu našla pribežališče pred vojno. Muhammad, 28-letni Palestinec, je danes dohitel svojo 20-letno ženo Weam, ki je aprila lani dan po prihodu v Trst povila hčer Mayo.

Muhammad je aprila lani z ženo v devetem mesecu nosečnosti in hudo bolno hčerjo Giulio zbežal iz Gaze v Egipt. Izraelske bombe so porušile njegov dom v Han Junisu, mestu na jugu Gaze. Med begom proti Egiptu je Giulia skoraj umrla zaradi vdihavanja belega fosforja, ki so ga na gosto poseljeno območje palestinske enklave odmetavala izraelska letala. Družino pa so naposled evakuirali v Egipt ob pomoči organizacije Gaza Kinder Relief. Noseča Palestinka je v Trst priletela s humanitarnim letom in takoj po prihodu rodila hči Mayo. Devet mesecev je nato trajalo, da je skupnost Svetega Egidija Muhammadu uredila vizum za prihod v Italijo. Po devetih mesecih je tako Muhammad danes dopoldne prvič objel svojo drugorojenko. V dar pa je dobil šop devetih vrtnic, po eno za vsak mesec, ko je bil ločen od družine.