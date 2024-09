Zaradi belega fosforja je skoraj izgubila hčer

Weam ima dvajset let. Dekle, ki je sanjalo o univerzitetnem študiju, je moralo na vrat na nos zapustiti svoj dom v Gazi. »Bil je petek, okoli ure kosila. Ravnokar smo obedovali, ko je začelo padati po nas. Levo, desno, hiše in stavbe so izraelske bombe zmlele v prah. Ničesar nismo vzeli, le bežali smo, da bi si rešili življenje,« je svojo pripoved pričela Weam. Pogovor sta prekinjali le 4-letna hči Giulia, ki ji mora mama zaradi zdravstvenih težav stalno stati ob strani in mala Maya, živahno in nasmejano dekletce, ki ga je Weam prvega maja letos povila v Trstu, kamor se je zatekla v devetem mesecu nosečnosti. Julija je med njegovim obiskom mesta dekle srečalo tudi papeža Frančiška.

Zgodba se pričenja v Han Junisu, mestu, na jugu Gaze. Weam, palestinsko dekle, je tu z odliko zaključila študij na gimnaziji, spoznala moža, si ustvarila družino. Pred štirimi leti se je razveselila rojstva male Giulie. Deklica je zaradi ciste pod brado potrebna stalne zdravniške oskrbe, diha pa skozi luknjo v sapniku. »Pred oktobrom lani se je zdravila v Egiptu in Jeruzalemu, kjer je prejemala injekcije,« je Weam razložila na njenem tržaškem domu, ki ji ga je na razpolago dalo dobrodelno združenje #IoTifoSveva. Potem pa je prišel 7. oktober 2023 in z njim vojaška operacija Izraela v Gazi v odgovor na teroristični napad Hamasa. Izraelska vojska je začela bombardirati vsevprek, prizanesla ni niti civilnim zgradbam, bolnišnicam in šolam. »Izgubila sem vse: hišo, avtomobil, vse svoje imetje,« je s solzami, ki so ji silile v oči, razlagala 20-letnica. Ni ji preostalo drugega, kot da zapusti dom in se z možem in hčerkama premakne v Rafo, mesto na meji z Egiptom: »Novembra smo bili z Giulio namenjeni na zdravljenje, vojna je prekrižala načrte.«

Največja nevarnost pa jih je tu obdajala vse naokrog. Zrak je bil nasičen z belim fosforjem, kemijsko snovjo, ki se v vojaške namene uporablja za proizvajanje dimnih zaves in osvetljevanje tarč. Njegova uporaba v krajih, ki so poseljeni s civilnim prebivalstvom, je strogo prepovedana po mednarodnem pravu, na katerega se Izrael požvižga: »Giuliji so skoraj odpovedala jetra, bila je rumena v obraz, ni jedla, neprestano je bruhala, skoraj bi umrla.«