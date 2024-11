Po nesreči podlegla poškodbam

Ženska, ki se je danes hudo poškodovala v popoldanski prometni nesreči v Miramarskem drevoredu, je v katinarski bolnišnici umrla. Žrtev je 77-letna Egle Orzan iz pokrajine Treviso v Venetu.

Nesreča se je pripetila malo po 13. uri. Peška naj bi v bližini križišča s cesto, ki vodi do Miramarskega parka, prečkala cesto, čeprav tam ni prehoda za pešce. Ko je stopila s pločnika na cestišče, je pripeljal avtomobil opel corsa, ki je bil namenjen proti Obalni cesti. Za volanom je bila 89-letna voznica, ki peške menda ni opazila. Slednjo je zadel desni prednji del vozila, s telesom je silovito udarila ob pokrov motorja ter z glavo v vetrobransko steklo, nakar jo je odbilo približno deset metrov daleč in je negibna obležala na pločniku. Ob padcu na asfalt je 77-letnica z glavo še močno udarila v tla in izgubila kar nekaj krvi, doživela naj bi tudi srčni zastoj. Po navedbah lokalne policije, ki je intervenirala na kraju nesreče, je bila ženska sama.

Na kraj je prihitelo reševalno vozilo, reševalci so poškodovano žensko jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Tja so jo sprejeli z rdečo triažno kodo, njeno življenje je bilo ogroženo, saj je imela poškodbe na različnih delih telesa. V večernih urah se je razširila vest, da je Egle Orzan podlegla poškodbam. Novico je na spletu najprej objavil dnevnik Il Piccolo, žalostno pa je že odmevala tudi v Trevisu, od koder je bila pokojna.