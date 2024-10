Po stotih letih sprostili tunele Terezijanskega vodovoda

Terezijanski vodovod povezuje mestno središče z osrčjem Krasa. Galerije, ki se od Svetega Ivana vijejo do kamnoloma Faccanoni, so sad trdega dela inženirjev iz časa Marije Terezije, ko so iskali podzemne vode, morda celo pot do Timave oziroma reke Reke. Tunele so zdaj po stotih letih sprostili tržaški speleologi kluba Società Adriatica di Speleologia (SAS), zlasti 400-metrski predor Tschebull, poimenovan po njegovem načrtovalcu.

Odstranili so pesek, gradbene ostanke in veliko drugega materiala ter med raziskovanjem ugotovili, kje se fliš spremeni v apnenec. Gre za pravo geološko znamenitost, pri kateri je opaziti več manjših jam. Kmalu bodo slednje obiskali, ker so verjetno še neraziskane.

Z raziskovanjem predela so začeli že leta 2022, v preteklih dneh pa so sprostili še zadnji del vodovoda. »Vedeli smo, da predor obstaja, saj smo si iz občinskih arhivov izposodili načrte, na katerih je viden dolg tunel,« je pojasnil Riccardo Mincigrucci, raziskovalec kluba SAS.

Odkritja so javnosti predstavili včeraj v dvorani Luttazzi na posvetu o skritih tržaških vodah, ki ga je SAS priredil v sodelovanju s tržaško občino.