Po uporu za 200.000 evrov škode

Zaporniki, ki so se pred slabim mesecem dni uprli, so v tržaškem zaporu povzročili za 200.000 evrov škode. Stroške popravil zapora bo krila Uprava za izvrševanje zapornih kazni Ministrstva za pravosodje. Podatek je včeraj razkrila delegacija deželnih predstavnikov stranke Naprej, Italija, ki je obiskala koronejski zapor in se pogovorila z njegovim direktorjem Grazianom Pujio.

»V zaporu, ki bi lahko gostil 148 kaznjencev, danes prebiva 243 ljudi. V preteklih mesecih je bilo zapornikov skoraj 270,« je na srečanju z novinarji pred zaporom povedal Andrea Cabibbo, deželni svetnik in vodja svetniške skupine stranke Naprej, Italija. Zapor je obiskal skupaj z občinskim svetnikom Albertom Polaccom in Francom Dal Masom, ki je v stranki odgovoren za pravosodje v deželi FJK.

Trojica je videla, da v celicah biva do devet ljudi, pri čemer ima vsak na razpolago manj kot tri kvadratne metre življenjskega prostora, kar je v nasprotju z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je Italijo že obsodilo zaradi nehumanih razmer v zaporih. V tržaškem zaporu je kar ena tretjina ljudi v priporu in čaka na sojenje, pet odstotkov kaznjencev pa prestaja zaporno kazen, krajšo od enega leta, so povedali politiki. Tržaški zapor pa je tudi zelo »multietničen«, kar 40 odstotkov kaznjencev je namreč tujcev.

Dal Mas je povedal, da se v tržaškem zaporu še vedno soočajo s prisotnostjo zajedavskih stenic, ki kaznjence grizejo v spanju. »Direktor Pujija se je že lotil zatiranja mrčesa, obljubil je, da bo do konca avgusta specializirano podjetje poskrbelo za popolno dezinsekcijo,« je bil jasen in opozoril, da bi bilo treba razmere v italijanskih zaporih obravnavati kot izredno krizo.