Policija poostrila nadzor v Trstu in na Krasu

Policisti temeljiteje nadzorujejo Trst in okolico. Včeraj so z dodatnimi, izrednimi kontrolami v središču mesta in na njegovem obrobju preverjali, da ne bi prihajalo do uživanja mamil, prekomernega uživanja alkohola in razdejanja javnih površin.

Posebno pozornost so namenili Stari mitnici, Trgu Garibaldi, Trgu Perugino, Trgu pri Sv. Jakobu, Naselju sv. Sergija in Ulici Valmaura, kjer so se v zadnjem obdobju najpogosteje zgodila omenjena dejanja. S patruljami pa so bili prisotni tudi na Proseku in Padričah, kjer se v zadnjem obdobju spopadajo s tatvinami na domovih. Na Krasu strožje kontrole iz istega razloga izvajajo tudi karabinjerji

Tovrstni okrepljeni nadzor bo tržaška policija izvajala vsak teden, so sporočili.